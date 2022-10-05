أمين عام الأمم المتحدة يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا

جدة - نرمين السيد - ودعا جوتيريش، حسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفى اليومى بنيويورك، كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف الرئيسية المعنية بهدف تحقيق سلام مستدام وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ويمكن التحقق منه.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام يدين مثل هذا العمل كونه يمثل تصعيدا واضحا، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تجاهلت مجددا كافة اعتبارات سلامة الطيران الدولى والسلامة البحرية، وذلك فى سياق الرد على سؤال انعكاس هذا العمل لدى الأمين العام مع مرور هذا الصاروخ فوق اليابان بما يدعو المجتمع الدولى إلى الرد على ذلك.
ونوه المتحدث إلى أن الأمين العام يرى أن من الأهمية القصوى أن يبدى مجلس الأمن موقفا موحدا إزاء هذه القضية.
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