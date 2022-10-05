العالم اليوم - خلال الرد على بيونغيانغ.. تحطم صاروخ "هيونمو" الكوري الجنوبي

انتم الان تتابعون خبر خلال الرد على بيونغيانغ.. تحطم صاروخ "هيونمو" الكوري الجنوبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 07:20 صباحاً - أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن صاروخا محليا سقط وتحطم بعد قليل من إطلاقه، في "معركة التجارب الصاروخية" في شبه الجزيرة الكورية.

فقد أعلنت سول يوم الأربعاء أنها وواشنطن أطلقتا وابلا من الصواريخ في البحر ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الأربعاء، إن القوات الكورية الجنوبية والأميركية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها.

وجاء في بيان أن كل جانب أطلق زوجا من صواريخ "أتاكامس" الباليستية القصيرة المدى، الأميركية الصنع.

وأكد الجيش الكوري الجنوبي، على نحو منفصل، أن صاروخ "هيونمو-2" الكوري الجنوبي، سقط بعد قليل من إطلاقه وتحطم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت في وقت سابق الثلاثاء صاروخا باليستيا متوسط المدى لمسافة أبعد من أي وقت مضى، إذ حلق فوق اليابان، في حالة هي الأولى منذ 5 سنوات.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق أراض يابانية، موضحة أنه طار فوق جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان ومحافظة أوموري الشمالية الشرقية، حيث طالبت الحكومة مواطنيها بالبقاء داخل المباني وضرورة إيجاد ملجأ.

وتعود آخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان إلى عام 2017.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن هذه المناورات تهدف إلى "التأكد من أن قدراتنا العسكرية على أهبّة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك".

وأضاف: "لا ينبغي أن يصل الأمر إلى ذاك الحد. لقد أوضحنا لكيم جونغ أون أننا على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. نريد أن نرى شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".

وأعرب كيربي عن أسفه لأن الزعيم الكوري الشمالي "لم يظهر ميلا للتحرك في هذا الاتجاه - وبصراحة تامة إنه يتحرك في الاتجاه المعاكس من خلال الاستمرار في إجراء هذه التجارب الصاروخية التي تشكّل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

تنديد دولي بتجارب بيونغيانغ

في الأثناء، قوبل الاختبار الصاروخي الذي نفذته بيونغيانغ، الذي يعد الأطول مدى حتى الآن، باستنكار دولي.