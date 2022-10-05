جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفى اليوم بين بلينكن وبين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان حيث أبدى ترحيبه بهذه المساعى التى جاءت فى أسبوع شهد الكثير من العنف بما فى ذلك مقتل جنود أرمن ومدنيين أذربيجانيين فى انفجار ألغام أرضية.
وأوضح المتحدث أن الوزير رحب كذلك بالاجتماع بين الوزيرين فى 2 أكتوبر الجارى باعتباره خطوة مهمة نحو الأمام فى عملية السلام، كما أشاد بالإفراج عن أسرى الحرب وشدد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة البلدين فى حل القضايا سلميا وأن الدبلوماسية هى السبيل الوحيد فى تحقيق ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى: نقدر خطوات أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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