بايدن يهاتف زيلينسكى بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب بيان للبيت الأبيض أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفى بين بايدن والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا للأراضى الأوكرانية متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى توفير بلاده حزمة مساعدة أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار تضم أسلحة ومعدات إضافية وأنظمة للمدفعية والذخيرة والمدرعات.
وأكد بايدن استعداد بلاده لفرض تكاليف باهظة على أية دول أو كيانات تقدم الدعم لضم روسيا للأراضى الأوكرانية.
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