الكاظمى يوجه بمحاسبة المعتدين على وسيلة إعلام فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال الكاظمى فى تغريدة على "تويتر" أودرتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، الفضائية الليلة، إن :"ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية". وأضاف رئيس وزراء العراق:"‏وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية". وكان مصدر أمنى عراقى أفاد فى وقت سابق اليوم بقيام محتجين باقتحام "قناة الرابعة" وسط العاصمة العراقية بغداد.

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