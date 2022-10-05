الصدر يعلن موقفه من استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقى

جدة - نرمين السيد - أبدى زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، مساء أمس الثلاثاء، موافقته على استئناف الحوار مع قوى الإطار التنسيقى، ودعمه لمبادرة الحوار الوطنى برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.





ووضع مقتدى الصدر العديد من الشروط لذلك منها أن يكون الحوار علنيا من أجل إبعاد كل المشاركين فى العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت إشراف قضاء النزيه. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن تغريدة لزعيم التيار الصدرى، أعرب خلالها عن تطلعه لمساعدة الأمم المتحدة بهذا الشأن. وأعرب الصدر كذلك عن تأييده لما جاء فى كلمات المشاركين فى جلسة مجلس الأمن الدولى من ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم.

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