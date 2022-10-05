هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب مناطق فى المغرب

جدة - نرمين السيد - وشعر بالهزّة الأرضية، سكان منطقة الريف من الناظور والدريوش الحسيمة. وبلغ عمق الهزة الأرضية 10 كيلومترات، على بعد 40 كيلومترا عن مركز مدينة الحسيمة، عند التقاء خط العرض 35.47 شمالا وخط الطول 3.59 غربا.

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