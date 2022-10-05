عاجل.. البيت الأبيض: لا مؤشرات على تغيير روسيا لتموضعها النووى

جدة - نرمين السيد - وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تأخذ تهديدات روسيا النووية على محمل الجد ولا يوجد ما يدعو لتغيير التموضع النووى. وأضافت "لا سبب حاليا يدعونا لتغيير الوضع الراهن الخاص بقوة الردع النووية الأمريكية".

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