روسيا: إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا تتسبب باشتباك عسكرى مع الناتو

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوفد الروسى فى لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة كونستانتين فورونتسوف، اليوم الثلاثاء، أن الإمدادات الأمريكية من الأسلحة إلى أوكرانيا تدفع الموقف إلى درجة أقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسى "ناتو".





وقال المسئول الروسى، فى اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة تواصل إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، الأمر الذى يسهل المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها فى النزاع الروسى الأوكرانى.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "الولايات المتحدة تكثف جهودها لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وتوفر بيانات استخباراتية لجيشها، وتشرك مقاتليها ومستشاريها فى الصراع، الأمر الذى لا يؤدى فقط إلى إطالة الأعمال العدائية وسقوط ضحايا جدد، بل يدفع الوضع نحو وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا والناتو".

وأشار إلى أن الساسة الغربيين تمكنوا من منع كييف من مواصلة محادثات السلام وجعلوا الأوكرانيين متمسكين بفكرة "الانتصار الوشيك".

وفى مينسك، أكد وزير الدفاع البيلاروسى فيكتور خرينين، اليوم، أنه لا يمكن لبيلاروسيا تجاهل السياسة العدوانية لحلف شمال الأطلسى (ناتو) والدول المجاورة.

وقال الوزير البيلاروسى -فى تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع استضافه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لمناقشة الأمن العسكرى للبلاد وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- "إن الوضع اليوم معقد حقا، لقد حدد عدد من قادة الدول المعادية الأهداف التى يريدون تحقيقها من خلال العمل ضد بلدنا، ولا يمكننا ترك هذا دون اهتمام سوف نستجيب لجميع التهديدات التى قد تظهر بسرعة ودقة، ولدينا القوة والوسائل لذلك".

وأشار خرينين إلى أن دول الناتو والدول المجاورة لبيلاروسيا لا تقوم فقط بأعمال عسكرية بل إنهم يستعدون للحرب، وقال "إنهم يعدون بنيتهم ​​التحتية وقواتهم فلدينا بيانات محددة، نحن نراقب الوضع ونرى ما يفعلونه وانطلاقا من ذلك فإننا نرسم إجراءات استجابة ملموسة وكافية".