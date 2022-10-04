العالم اليوم - دوري الأبطال.. هزيمة صادمة لبرشلونة وانتصار ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - تعرض برشلونة الإسباني لهزيمة مفاجئة بدوري أبطال أوروبا، بينما حصد ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا، ضمن منافسات دور المجموعات مساء الثلاثاء.

وانتفض إنتر ميلانو بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا بفضل هدف التركي هاكان شالهان أوغلو.

وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيغن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.

انتصار ليفربول

ووضع ليفربول تعثره في الفترة الماضية خلف ظهره ليفوز 2-صفر على ضيفه رينجرز بسهولة الثلاثاء، ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع الفوز، الذي تحقق بفضل ركلة حرة رائعة من ترينت ألكسندر-أرنولد في الشوط الأول وركلة جزاء من محمد صلاح بعد الاستراحة، رصيد ليفربول الفائز باللقب ست مرات إلى 6 نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن نابولي المتصدر والذي سحق مضيفه أياكس أمستردام 6-1.

ويتذيل رينجرز، الذي لم يشكل خطورة على مرمى ليفربول وأحبط جماهيره التي سافرت خلف الفريق، الترتيب بدون رصيد.