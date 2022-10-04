العالم اليوم - البيت الأبيض: لا مؤشرات على توجه روسيا لاستخدام "النووي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - أكد البيت الأبيض أن زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط كانت مهمة جدا للأمن القومي الأميركي، وذلك خلال مؤتمر صحفي جرى الثلاثاء.

وحول قضية المظاهرات الإيرانية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تحمل المسؤولين الإيرانيين المسؤولية على قمع التظاهرات.

وأكد البيت الأبيض: "سنستمر في فرض مزيد من التكاليف على مرتكبي أعمال العنف تجاه المتظاهرين في إيران".

ومن ناحيته، كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد دعا الثلاثاء إلى الوحدة الوطنية وحاول تهدئة الغضب الشعبي ضد الحكومة، في الوقت الذي امتدت فيه الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أسابيع إلى الجامعات والمدارس الثانوية.

وأقر رئيسي بأن الجمهورية الإسلامية لديها "نقاط ضعف ونواقص"، لكنه شدد على الرواية الرسمية بأن اضطرابات الشهر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني "مؤامرة من أعداء إيران".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يوجد أي مؤشرات على توجه روسيا لاستخدام السلاح النووي، وسط حربها المستعرة مع أوكرانيا.

كما أكد البيت الأبيض أنه لا يوجد سبب حاليا يدعو واشنطن لتغيير الوضع الراهن الخاص بقوة الردع النووية الأميركية.