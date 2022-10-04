السفير الروسى لدى طوكيو يعترض على قرار اليابان بطرد أحد الدبلوماسيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الروسية فى اليابان، اليوم الثلاثاء أن السفير الروسى لدى طوكيو ميخائيل جالوزين، يحتج على قرار اليابان اعتبار قنصل من القنصلية الروسية شخصا غير مرغوب فيه.





وذكرت السفارة -فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن جالوزين أشار خلال اجتماعه مع نائب وزير الخارجية اليابانى تاكيو مورى إلى أن محاولات اليابان لربط هذه الخطوة بالقرار الروسى الأخير بطرد قنصل من القنصلية اليابانية فى فلاديفوستوك لا أساس لها".

وأوضح السفير الروسى أن الدبلوماسى اليابانى تم القبض عليه خلال محاولته الحصول على معلومات سرية مقابل المال، أما الدبلوماسى الروسى فلم ينخرط فى أنشطة تنتهك سلطته، بحسب البيان.

كما أشارت السفارة إلى أن قرار طوكيو إعلان الدبلوماسى الروسى شخصا غير مرغوب فيه لن يؤدى إلا إلى زيادة تدهور العلاقات الثنائية، التى تدهورت بالفعل نتيجة لسياسة طوكيو المعادية لموسكو.

يُذكر أن وزارة الصناعة والتجارة فى اليابان أعلنت، أمس الأول الاثنين أنها تعمل على توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، من خلال فرض حظرٍ على تصدير السلع والمواد "المتعلقة بالأسلحة الكيميائية".

يُشار إلى أنّ اليابان فرضت مطلع شهر يوليو الماضى عقوباتٍ جديدة على 57 شخصاً وكياناً روسياً، بينهم نائب رئيس الوزراء الروسى ورئيس الجهاز الحكومى ديمترى جريجورينكو، ورئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريموسوف.