الكاظمي يعلن توقيع عقود مع شركات نفطية كبرى

الكاظمي يعلن توقيع عقود مع شركات نفطية كبرىأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته وقعت عقودا مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في قطاع إنتاج الطاقة في العراق، مشيرا إلى تغيير مسمى وزارة الكهرباء العراقية ليصبح وزارة الكهرباء والطاقة البديلة.

وفي تصريحات صحفية له اليوم قال الكاظمي: "العراق بلد مهم في مجال إنتاج الطاقة وقد عملنا على تطوير البنى التحتية للطاقة لنتمكن من تأمين سوق الطاقة بانسيابية عالية"، وأضاف: "وقعنا على عقود مهمة مع شركة "توتال" الفرنسية لتوسيع جريان مد الطاقة واستخراج الغاز المصاحب في حقولنا النفطية واستحداث مشاريع الطاقة النظيفة والبديلة".

وأشار الكاظمي إلى أنه تم تغيير اسم وزارة الكهرباء ليصبح "وزارة الكهرباء والطاقة البديلة"، معتبرا ذلك مؤشرا على توجهات الحكومة نحو الانطلاق تجاه الطاقة النظيفة الملائمة للبيئة.

وأوضح في السياق ذاته: "لدينا عقود مهمة أخرى مع شركات نفطية كبرى لتطوير البنى التحتية في العراق وسيبقى العراق مصدرا مهما لإنتاج الطاقة في العالم. وفي نفس الوقت نعمل بجد على تكييف إنتاج الطاقة لدينا مع المعايير العصرية الملائمة للبيئة لحمايتها والحفاظ على سلامتها".

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، ويبلغ إجمالي إنتاج العراق من النفط 4 ملايين و580 ألف برميل يوميا ويطمح للوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل بحلول 2025.