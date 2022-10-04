ممثل العراق بالأمم المتحدة: الجمود السياسى أخر تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، أن الجمود فى العملية السياسية أخّر تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن القوى السياسية دخلت فى حوار بنّاء وجاد للتوصل إلى تفاهمات.





وقال الممثل العراقى، فى كلمته أمام مجلس الأمن حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن حكومة بلاده حريصة على أن يكون العراق عامل استقرار دولى وإقليمى، وعلى هذا الأساس عقدت عدة لقاءات فى بغداد.

وبخصوص التظاهرات الأخيرة، أكد بحر العلوم أن القوات العراقية تعاملت بمهنية عالية مع تظاهرات إحياء ذكرى "احتجاجات تشرين".

وأشار إلى أن القصف الإيرانى أدى إلى مقتل عراقيين وترويع السكان وأن بلاده سلّمت سفير طهران فى بغداد مذكرة احتجاج، داعيًا مجلس الأمن إلى دعم سيادة العراق وإدانة أى اعتداء خارجى ومن أية جهة كانت.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعانى حالة من الانسداد السياسى فى أعقاب إجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة فى بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التى أعلنت فى 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدرى (74 نائبًا) من البرلمان فى 12 يونيو الماضى، وطرح الإطار "التنسيقى" العراقى يوم 25 يوليو محمد شياع السودانى مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدرى" واقتحموا مجلس النواب العراقى بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وعطل نواب "الإطار التنسيقى" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقى، الذى يتطلب حضور ثلثى الأعضاء وفقًا للدستور العراقى لاستكمال النصاب القانونى. ويضم "الإطار التنسيقى" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نورى المالكى.

وكان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر قد دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ"السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".

وزادت حدة التوتر السياسى بالعراق عقب اقتحام أنصار التيار الصدرى لمقر الحكومة العراقية فى 29 أغسطس 2022 بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسى بشكل نهائى وغلق كافة المؤسسات، ووقعت اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة أسفرت عن سقوط ضحايا، دعا خلالها الصدر إلى إنهاء اعتصام أنصاره داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.