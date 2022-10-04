صحيفة أمريكية: كييف تهيئ مراكز الإجلاء لضربة نووية محتملة

ونقلت الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكترونى عن مجلس مدينة كييف قوله إنه تم تجهيز مراكز الإخلاء بأقراص يوديد البوتاسيوم، والتى يمكن أن تساعد فى منع امتصاص الإشعاع، حال تلقى العاصمة ضربة نووية.
تأتى الاستعدادات فى أعقاب تحرك روسيا لضم أجزاء من أوكرانيا بعد إجراء استفتاءات فى كل منطقة.
واعتبرت شريحة كبيرة من المجتمع الدولى أن الاستفتاءات غير شرعية وأدينت من جانب حلفاء أوكرانيا، بما فى ذلك الولايات المتحدة.
وهدد بوتين مؤخرًا بأن روسيا لن تتردد فى نشر أسلحة نووية ضد ما أسماه "تهديدًا لوحدة أراضى بلادنا".
وبدا أن بوتين، فى توجيه تهديداته النووية، يرد على تعليقات مثل تلك التى أدلى بها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الذى رفض فى وقت سابق من هذا العام التهديدات النووية ووصفها بأنها خدعة.
وقال الرئيس الروسى فى خطاب متلفز "هذه ليست خدعة، إن أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن دوارة الرياح يمكن أن تستدير وتشير نحوهم.
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