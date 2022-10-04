العالم اليوم - من بينها هيمارس..مساعدات أميركية لأوكرانيا بـ625 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر من بينها هيمارس..مساعدات أميركية لأوكرانيا بـ625 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 08:26 مساءً - قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن أرسلت 625 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك قاذفات صواريخ "هيمارس".

وتعهد بايدن بتقديم "حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات إضافية، بما في ذلك أنظمة هيمارس وأنظمة مدفعية وذخيرة وعربات مدرعة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض، عدد قاذفات الصواريخ القوية عالية الدقة التي تم إرسالها.

وفي سبتمبر الماضي، كشف وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 675 مليون دولار، متحدثا "عن جهود مشتركة تحدث نجاحا واضحا في ساحة المعركة، وتغير وجه الحرب".

وأضاف أن الحزمة تشمل مدافع هاون وذخائر مدفعية وعربات همفي وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات وعتاد آخر.

وحتى قبل اندلاع الحرب، دأبت واشنطن على تقديم أسلحة لكييف.

ومنذ عام 2014، قدمت واشنطن 15.5 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا للبنتاغون، من بينها 13.5 مليار دولار منذ وصول بايدن للسلطة يناير 2021.

وبعد اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، قدمت واشنطن نحو 20 دفعة من الأسلحة إلى كييف.

أبرز المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا: