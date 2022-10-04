البنك الدولى: تعطيل روسيا لإمدادات الطاقة سيؤدى لركود أوروبا الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، إن أوروبا تواجه عجزا غير مسبوق بإمدادات الغاز الطبيعى خلال الشتاء. وتعرضت أوروبا لخسائر فادحة، جراء تسريبات خط نورد ستريم، الذى يمدها بالغاز قادما من روسيا إلى ألمانيا، ويعد مصدرا لدول الدنمارك، والنرويج، والسويد.

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