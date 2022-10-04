عاجل.. ارتفاع العقود الآجلة للنفط والخام الأمريكى وبرنت يرتفعان 3 دولارات

جدة - نرمين السيد - وارتفعت أسعار النفط، وسط توقعات بأن توافق مجموعة "أوبك+" على خفض كبير لإنتاج الخام خلال اجتماعها هذا الأسبوع، وبدعم من ارتفاع الطلب وما يلوح فى الأفق من عقوبات على قطاع النفط الروسى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.80 دولار أو بنسبة 3.15 بالمئة إلى 91.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش، بعد أن كسب أكثر من 4 بالمئة، الاثنين.

وزادت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكى بواقع 2.75 دولار أو بنسبة 3.36 بالمئة إلى 86.42 دولار للبرميل، وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة فى تداولات الاثنين.