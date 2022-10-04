مصرع 8 أشخاص جراء إعصار نورو فى فيتنام

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى فيتنام، اليوم الثلاثاء، مصرع ثمانية أشخاص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار "نورو" الذى ضرب عدة مقاطعات بوسط البلاد خلال الأسبوع الماضى.





وذكرت سلطات الأرصاد المحلية إن "نورو" كان أحد أقوى الأعاصير التى تضرب البلاد منذ 20 عاما وغمر أكثر من 17 ألف مبنى، مضيفة أن منخفضا استوائيا جديدا خلال الشهر الجارى قد يؤدى إلى خسائر كبيرة ودعت الناس إلى البقاء فى حالة تأهب، وذلك حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

وفى تايلاند، كشفت الحكومة عن أن ما يقرب من ثلث مقاطعات البلاد تضررت من الفيضانات الناجمة عن الإعصار، الذى خلف 3 قتلى خلال الأسبوع الماضى.

كما تعرضت بعض مناطق العاصمة بانكوك لفيضانات واسعة النطاق، وحذرت السلطات فى العاصمة من أن منسوب المياه قد يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة.