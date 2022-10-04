عاجل.. واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه فى أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط فى المحيط الهادئ، بينما تطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان فى جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.

ويعد ذلك أول صاروخ كورى شمالى يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017.

وحث الاتحاد الأوروبى، كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ والامتناع بشكل كامل عن إجراء تجارب نووية وأن تستجيب بشكل بناء للحوار الذى دعت إليه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرهما من أعضاء المجتمع الدولى.

جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، قالت فيه: "إن الانتهاكات الصارخة والمتكررة التى تقوم بها كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولى تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ففى الأسبوع الماضى فقط، أطلقت بيونج يانج صواريخ باليستية فى أربع مناسبات مختلفة".

وأضاف البيان: "أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين فى شبه الجزيرة الكورية يكمن فى التزام كوريا الشمالية بالقانون الدولى والعمل مع المجتمع الدولى بطريقة تزيد من رفاهية شعبها والاتحاد الأوروبى على استعداد لدعم عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى تسهيل الحوار مع الشمال وتحقيق السلام فى المنطقة".