الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوريواصل الاحتلال الأمريكي نهبه للنفط السوري من المناطق التي يحتلها في الجزيرة السورية، حيث أخرج الليلة الماضية عشرات الصهاريج محملةً بالنفط المسروق إلى شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية، قولها: إن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 48 صهريجاً معبأة بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة، خرج الإثنين عبر معبر المحمودية غير الشرعي، على دفعات باتجاه الأراضي العراقية.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت مئات الصهاريج، خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري، وآخرها في الـ29 منه، حيث أخرجت 14 صهريجاً، وذلك ضمن عمليات السرقة والنهب المستمرة له، منذ احتلاله أجزاء من الأراضي السورية.