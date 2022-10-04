بعد أوكرانيا .. أنظار الناتو وروسيا تتجه إلي القطب الشمالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - قال دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي، إن الناتو لا يتوقع أن تثبت حرب روسيا المكلفة في أوكرانيا أنها تشتت الانتباه على المدى الطويل عن خطة موسكو للسيطرة على القطب الشمالي، حيث يفتح تغير المناخ فرصًا جديدة ويفرض مخاطر جديدة على المنطقة.

وقال جيمس أباثوراي، نائب مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة، لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن “دول التحالف من المرجح أن تزيد من تركيزها على أقصى الشمال كجزء من استراتيجية طويلة الأجل لمواجهة روسيا”.

وأجبرت الحرب الكرملين على نشر القوات والمعدات والإمدادات من المناطق الحساسة إلى ساحات القتال في أوكرانيا، حيث لاحظ المسؤولون في الدول المجاورة ضعف الوجود الروسي على حدودهم، حيث تسببت الوحدات المنتشرة سابقًا في خسائر كبيرة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا لا تزال تمثل تهديدًا في القطب الشمالي كما كانت قبل الغزو، أجاب أباثوراي: “إجابتي المختصرة ستكون: نعم”.

وأضاف: “ظلت روسيا منذ سنوات تفتح أو تعيد فتح منشآت عسكرية في أقصى الشمال، في القطب الشمالي، وتضع جميع أنواع القدرات العسكرية هناك، وكاسحات الجليد بأعداد أو كميات تقزم حقًا ما يطرحه أي حليف هناك، حتى بشكل جماعي. إنه أمر جوهري للغاية”.

ولم يُخفِ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نوايا روسيا للسيطرة على منطقة القطب الشمالي، التي يُعتقد أنها موطن لتريليونات الدولارات من احتياطيات الوقود الأحفوري والمعادن غير المستغلة، فضلاً عن خطوط الشحن الجديدة القيمة.

وتسيطر روسيا على 53٪ من ساحل القطب الشمالي، ويعيش حوالي مليوني شخص في المنطقة.