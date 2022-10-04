رئيس وزراء أوكرانيا يبحث مع السفيرة الأمريكية زيادة دعم واشنطن لكييف

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال، مع السفيرة الأمريكية لدى كييف بريدجيت برينك، اليوم الثلاثاء، زيادة المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية لصالح أوكرانيا.





وقال شميهال - فى تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إنه تطرق خلال المباحثات مع برينك إلى زيادة الدعم المالى لبلاده، ومصادرة الأصول الروسية فى أوروبا، فضلا عن بحث كيفية تقوية الاقتصاد الأوكرانى فى ظل الحرب القائمة. يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، يوم الخميس الماضى، أنها ستقدم حزمة أسلحة إضافية إلى أوكرانيا قيمتها 1.1 مليار دولار تشمل أنظمة "هيمارس" الصاروخية وذخائرها وأنواعا مختلفة من الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، إلى جانب قطع الغيار والتدريب والدعم الفنى. وتعد هذه الحزمة أحدث دفعة أسلحة تقدمها واشنطن لكييف منذ إعلان موسكو بدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا فى فبراير الماضى. وترفع الحزمة الأخيرة قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 16.2 مليار دولار منذ بدء الأزمة، و16.9 مليار دولار منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن منصبه فى يناير 2021.

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