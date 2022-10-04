الرئيس الأوكرانى: قرارات بوتين بشأن استقلال العديد من مناطق أوكرانيا باطلة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء إن مراسيم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهورية لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين ومنطقتى خيرسون وزاباروجيا كمناطق مستقلة باطلة.





وأصدر زيلينسكى، مرسوما يؤكد على أن أراضى أوكرانيا جزء لا يتجزأ من حدود الدولة المعترف بها دوليا، ولا يجوز انتهاكها وأن سيادة أوكرانيا تغطى كامل أراضيها.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وأكد مرسوم الرئيس الأوكرانى أيضا، على الحق السيادى غير القابل للتصرف لأوكرانيا فى استعادة وحدة أراضيها والحفاظ عليها داخل حدود الدولة المعترف بها دوليا.

وأجرت دونيتسك ولوهانسيك وكذلك منطقتى زابوروجى وخيرسون، فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضى، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.

وأصدر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، فى وقت سابق قرارا من قبل مجلس الأمن القومى والدفاع فى كييف، قال فيه إنه من المستحيل إجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وفى سياق متصل، قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستنتظر حتى يغير الرئيس الأوكرانى الحالى أو الرئيس المقبل موقف بلاده بشأن المفاوضات مع روسيا، لأن الجهود المبذولة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاقات تتطلب مشاركة كييف.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.