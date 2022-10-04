مباحثات بين عمان والأردن لتعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء فى مسقط، مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائى القائم بما يعزز أواصر الأخوة بين الشعبين العمانى والأردنى ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو التقدم والرقى والنماء.





وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم والملك عبدالله استعرضا - خلال جلسة المباحثات - عددًا من الأمور فى ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. رحب السلطان هيثم، بزيارة الملك عبدالله لسلطنة عُمان، كما أعرب العاهل الأردنى عن خالص شكره وتقديره لسلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برفقة الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، قد وصل فى وقت سابق من اليوم، إلى مسقط فى زيارة رسمية لسلطنة عُمان تستمر يومين. وكان فى مقدمة مستقبلى العاهل الأردنى، لدى وصوله المطار السلطانى الخاص، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

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