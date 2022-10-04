لافروف: ليس مهما بالنسبة لنا اعتراف الدول الغربية بنتائج الاستفتاء

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "ليس من المهم على الإطلاق بالنسبة لروسيا أن تعترف الدول الغربية بانضمام مناطق جديدة إليها، ولكن سيكون من الأصح إذا أدركت هذه الدول الواقع الجديد".

وأضاف: "لقد اتخذ مواطنو الجمهوريات والمناطق خيارهم الواعى من خلال الحق فى تقرير المصير، وتتفق هذه الخطوة تمامًا مع مبدأ المساواة فى الحقوق وتقرير المصير للشعوب المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، وفى إعلان 1970 بشأن مبادئ القانون الدولى المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وفى العديد من الوثائق الأخرى".

وتابع الوزير الروسى: "لدينا عدد كبير من الحجج القانونية، بما فى ذلك الإشارات إلى ميثاق الأمم المتحدة التى كرست مبدأ المساواة وتقرير المصير، ويجب على الجميع احترام السلامة الإقليمية لتلك الدول التى لديها حكومات تعترف بالحق فى تقرير المصير وتمثل جميع الأشخاص، الذين يعيشون فى أراضى بلد معين".

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) وافق، اليوم، بالإجماع على القوانين الخاصة بالتصديق على أربع معاهدات دولية بشأن قبول انضمام دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتى خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا، وفى وقت سابق، صادق مجلس الدوما على الاتفاقيات أيضا.