خبير: قتل الأفاعي الأليفة وراء ظهور السامة في مناطق سكنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 05:08 مساءً - دوت الخليج:- كشف خبير الافاعي ياسين الصقور، اليوم الجمعة، سبب ظهور الافاعي السامة داخل مدرسة بمنطقة تلاع العلي، قائلا إن القتل الجائر للافاعي الآليفة وراء وصول الافاعي السامة إلى المناطق السكنية، محذرا من استمرار قتل الآليفة وعدم التوعية من قبل الجهات المعنية.

وأوضح الصقور في تصريحات صحفية أن قتل الافاعي الآليفة يبقي الافاعي السامة على قيد الحياة لأنها مختبئة نهارا ولا يشاهدها أحد، حيث تتابع مسيرها ليلا وتصل إلى المناطق السكنية ومنها العاصمة عمّان.

وبين الصقور أن الافاعي السامة إذا خرجت ليلا من الأغوار ووصلت الى طريق العارضة في مدينة السلط صباحا، تبقى في مكانها إلى أن يحين الليل مجددا لتتابع سيرها.

وبحسب صور التي عثر عليها في مدرسة تلاع العلي قال الصقور إنها الصل الاسود، وهي افعى سامة، اما الاخرى فهي افعى الارقم وهي آليفة حضرت لافتراس الافعى السامة ليس لايذاء الطلبة.

وقال الصقور إن الافاعي غير السامة ومنها الحنيش، لديها اجهزة استشعار لتتبع الافاعي السامة، بهدف افتراسها، إلا أن هذه الافاعي الأليفة تخرج صباحا، وهي تحدد مكان وجود الافاعي السامة وتتجه إليها، وفي الطريق يشاهدها الانسان وبسبب عدم وعيه لدور هذه الافاعي يقوم بقتلها.