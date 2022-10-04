العاهل الأردنى يصل إلى عمان

وكان فى مقدمة مستقبلى العاهل الأردنى، لدى وصوله المطار السلطانى الخاص، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
كما كان فى الاستقبال، عهد بنت عبدالله البوسعيدى، حرم السلطان، وشهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير ديوان البلاط السلطانى خالد بن هلال البوسعيدى، ووزير المكتب السلطانى الفريق أول سلطان بن محمد النعمانى، ووزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدى، ووزير الخارجية، رئيس بعثة الشرف المرافقة للعاهل الأردنى، بدر بن حمد البوسعيدى، ووزيرة التربية والتعليم، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للملكة رانيا العبدالله، الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وسفير عُمان لدى الأردن الشيخ هلال المعمرى، وسفير الأردن لدى عُمان أمجد القهيوى، وأعضاء السفارة.
ويرافق العاهل الأردنى وفد رفيع المستوى يضم رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان.
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