العالم اليوم - لهذا السبب.. مؤشرات بورصة الكويت تسجل ارتفاعا قويا

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. مؤشرات بورصة الكويت تسجل ارتفاعا قويا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بقوة، الثلاثاء، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.2 بالمئة، ومؤشر السوق العام 2.9 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيسي 1.8 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر "السوق الرئيسي 50" بنسبة 1.6 بالمئة.

وقال ميثم الشخص، المحلل المالي لرويترز، إن ما حدث في تداولات بورصة الكويت هو "ارتدادة فنية بحتة"، وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي مُنيت بها السوق في الفترة الماضية، حتى أن مؤشر السوق الأول كاد يفقد كل مكاسبه المحققة منذ بداية العام، حسب تعبيره.

وأضاف الشخص أن الارتفاع يأتي متزامنا مع ارتفاعات مماثلة في أسواق خليجية، مشيرًا إلى "وضوح النشاط الاستثنائي للمستثمر الأجنبي" في هذه الأسواق.

وأوضح الشخص أن هذه الارتدادة الفنية ستكون قصيرة، بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة وما يتبعها من رفع للفائدة في الأسواق الخليجية.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" بنسبة 4.4 بالمئة، وبنك الكويت الوطني بنسبة 3.8 بالمئة، ومجموعة كيبكو بنسبة 5.7 بالمئة، وأجيليتي للمخازن العمومية 4.6 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.1 بالمئة، وزين 1.1 بالمئة، وشركة البورصة 7.1 بالمئة، وشركة الخليج للكابلات 10.4 بالمئة، والاستثمارات الوطنية 6.6 بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات 77.6 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 296 مليون سهم.