العالم اليوم - كيف ساهم تحدي "دلو الثلج" في مواجهة مرض عصبي مزمن؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - كشفت "جمعية التصلب اللويحي" في الولايات المتحدة، عن المساهمة الإيجابية التي وفرها تحدي "دلو الثلج"، والذي انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي في عام 2014.

وقالت الجمعية، إن مقاطع الفيديو الخاصة بتحدي "دلو الثلج"، ساعدت كثيرا في الوصول إلى علاج مبدئي، لأكثر من مليوني مصاب بالتصلب اللويحي حول العالم.

وأضافت أن هذا التحدي أسهم في جمع أكثر من مليوني دولار أميركي، خصصت لتمويل 130 مشروعا بحثيا في 12 دولة، بالإضافة إلى تجربة 40 علاجا محتملا قيد التطوير.

ومن أبرز العلاجات التي استفادت من التمويل المجمّع من تحدي "دلو الثلج"، مركب طبي وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ويُدعى AMX0035.

ولا يعتبر الدواء الجديد علاجا نهائيا لمرض التصلب اللويحي، لكنه يُبطئ تأثيراته ومضاعفاته.

ما هو تحدي "دلو الثلج"؟