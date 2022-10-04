الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة.. و30 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فى الوقت الذى يواصل فيه 30 معتقلا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالى فى سجون الاحتلال.





وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة فى مدن رام الله والبيرة ونابلس والخليل وبيت لحم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الـ15 بزعم أنهم مطلوبون. فى غضون ذلك يواصل 30 معتقلا فلسطينيا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، رفضا لمواصلة اعتقالهم الإدارى من قبل سلطات الاحتلال. وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه، أن الأسرى مستمرون فى إضرابهم، ولا يوجد أى مؤشرات أو نتائج لأى حوارات مع إدارة مصلحة السجون.

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