تصريح جديد من ميقاتى بشأن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، إن عملية تشكيل الحكومة الجديدة ماضية رغم العراقيل الكثيرة التى توضع فى طريقها بالإضافة إلى الشروط وما وصفه بالإيحاءات التى تهدف إلى خلق أمر واقع فى أخطر مرحلة من تاريخ لبنان.





جاء ذلك خلال كلمته فى إطلاق "منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة"، تحت شعار "التعليم أولًا.. لبنان وطن للمعرفة".

وأكد ميقاتى تصميمه على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، موضحا أنه لن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستورى وعرقلته.

وتمنى أن يوفق المجلس النيابى فى انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، موضحًا أن التحديات تقتضى اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها.

وأوضح أن اتفاق الطائف يتعرض لحملات غير بريئة، مشددًا على أن الاتفاق أعاد مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعى، معتبرًا أنه أفضل من الفوضى.

وشدد على أن اتفاق الطائف الإطار الطبيعى، الذى يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعى الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه.

واستعرض ميقاتى التحديات التى تواجه لبنان وأبرزها الانكماش المتوقع العام المقبل عالميًا، وما أصاب القارة الأوروبية نتيجة الحرب الأوكرانية، إضافة الى الأمن الغذائى.