الأمم المتحدة تطالب بمضاعفة المساعدات الدولية المقدمة لـ باكستان

ودعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة حجم المساعدات من 160 إلى 816 مليون دولار، قائلة إن التقييمات الأخيرة تشير إلى وجود حاجة ملحة لمساعدة طويلة الأجل تستمر حتى العام المقبل، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".
جاء ذلك بعد أن صرح جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة لباكستان، بأن بعض الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والجرب وسوء التغذية تغذى "موجة ثانية من الموت والدمار" تأخذ أطفالا ونساء فى طريقها.
وقال هارنيس، إن مؤتمرا دوليا للدعم سيعقد فى وقت لاحق من هذا العام سعيا للحصول على مزيد من التمويل لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار فى المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأثرت الفيضانات فى باكستان على 33 مليون شخص وقتلت ما لا يقل عن 1696 منذ منتصف يونيو الماضي. وتقول باكستان إن الفيضانات التى حطمت الرقم القياسى تسببت فى خسائر لا تقل عن 30 مليار دولار، وتسببت الكارثة فى نزوح 7.9 مليون شخص، بينهم نصف مليون لا يزالون يعيشون فى خيام ومنازل مؤقتة.
ويحاول الأطباء فى باكستان احتواء تفشى الأمراض التى تنقلها المياه وغيرها من الأمراض التى تسببت فى وفاة ما يقرب من 350 شخصا فى المناطق المتضررة من الفيضانات منذ يوليو الماضي.
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