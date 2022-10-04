الرئيس الأوكرانى يعلن تحرير مناطق جديدة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى -فى خطاب عبر الفيديو فى اليوم الـ 222 من الحرب مع روسيا- فى المجموع، هناك أكثر من 450 مستوطنة فى منطقة خاركيف وحدها - تلك التى تم تحريرها بفضل العملية الدفاعية التى بدأت فى سبتمبر ولا تزال مستمرة.

وتابع الرئيس الأوكرانى -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أنه تمت استعادة أعمال النقل ومكتب البريد وأعمال الشرطة والإمداد العادى بالمياه والغاز والكهرباء - قدر الإمكان، موضحًا أن القوات الروسية تركت العديد من المناطق الملغومة ودمرت جميع البنية التحتية تقريبا، وحجم الضرر هائل.

ومضى قائلا "لكن الحياة تعود - إنها تعود.. نحن نقدم أيضا مدفوعات اجتماعية - معاشات التقاعد والرواتب على وجه الخصوص، للمعلمين الذين ظلوا موالين لأوكرانيا ولم يتحولوا لدعم القوات الروسية".