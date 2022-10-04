الصليب الأحمر يدعو إلى تحرك عاجل لوقف العنف بالضفة الغربية

وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية فى الضفة الغربية أرنو ميفر - فى بيان اليوم الثلاثاء- "إنه من غير المقبول سقوط مدنيين جرحى أو قتلى فى أحداث العنف"، مشيرا إلى قلقه الشديد من وجود أطفال فى المدارس القريبة يشهدون تلك المستويات من العنف بل ويسقطون ضحايا له فى كثير من الأحيان.
ودعا مسؤول اللجنة الدولية الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية واحترام المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية الأساسية، وطالب بألا تخرج مظاهر استخدام القوة عما تمليه قواعد القانون الدولى ومعاييره.
ولفت إلى أهمية ضمان سلامة وقدرة موظفى ومتطوعى الهلال الأحمر الفلسطينى على الاضطلاع بمهامهم الوظيفية لكفالة استمرارية تقديم الرعاية للمجتمعات المحلية المتضررة.
وشدد ميفر على أنه لا سبيل لإيقاف التدهور الخطير فى الأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وبالأخص الضفة الغربية إلا عبر تحركات سياسية تهدف إلى تسوية النزاع.
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