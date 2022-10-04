زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة المحطات الزلزالية، أن الزلزال وقع الساعة 12:31 مساء بالتوقيت المحلى وبلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر. وأوضحت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن الزلزال وقع بالقرب من قرية أورزهار فى مدينة آباى على بعد 587 كيلومترا شمال شرق مدينة ألماتي، وعلى عمق 5 كيلومترات. ولم ترد أى تقارير تفيد بوقوع خسائر جراء الزلزال.

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