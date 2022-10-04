العالم اليوم - بالفيديو.. السيسي يوجه تحية عسكرية لـ"أبطال أبو عطوة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. السيسي يوجه تحية عسكرية لـ"أبطال أبو عطوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:25 مساءً - خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبطال معركة أبوعطوة خلال حرب أكتوبر 1973، ووجه لهم مع قيادات الجيش المصري تحية عسكرية.

وقال السيسي: "أهلا وسهلا. لينا عظيم الشرف إن إحنا نلتقي ونشوفكم، وكل الناس في مصر يشوفوا الناس، يشوفوا الرجال أو من تبقى من الرجال، اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل".

وأضاف، خلال احتفالات مصر في هذه الأيام بالذكري الـ49 لنصر حرب أكتوبر: "احترامي واحترامي وتقديرنا ليكم كلكم. أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا قبل كده".

وتابع: "كان مهم قوى أنكم تبقوا موجودين النهاردة علشان من خلالكم نقول لكل المصريين دلوقتي شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاى؟، لا بيتعمل بالكلام ولا بالشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات وفضل باقي حتى الآن".

وختتم السيسي كلماته: "عظيم الشرف إن إحنا نلتقي بكم ونشوفكم وربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على ما فعلتموه وكل هذا الجيل".

قصة معركة أبو عطوة