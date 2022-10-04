العالم اليوم - أرامكو: امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 01:25 مساءً - أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، أن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية.

وأضاف الناصر، خلال منتدى للطاقة في لندن الثلاثاء، قائلا "تركز (السوق) على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أنحاء مختلفة من العالم، هم لا يركزون على أسس الإمداد".

وتابع أن امتلاك طاقة إنتاج فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها، مشيرا إلى أن الطاقة الفائضة تعد منخفضة للغاية، تبلغ 1.5 بالمئة من الطلب العالمي.

وتوقع أن ينتعش الطلب على النفط وأن يواصل النمو حتى 2030 وما بعدها

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، أن مشكلة أوروبا هي الغاز والغاز الطبيعي المسال نظرا لنقص السعة الفائضة.

يذكر أن أسعار النفط قد ارتفعت أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض. وثمة توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك+، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 غدا الأربعاء.

وقالت مصادر في أوبك لوكالة "رويترز" إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي علاوة على ذلك، مما يجعلها أكبر موجة خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.

قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، الثلاثاء إن أوبك+ تدرس الوضع القائم للسوق النفطية العالمية وستتخذ القرار المناسب لضمان أمن الإمدادات، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وعززت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا. لكن المنظمة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.