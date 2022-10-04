كوريا الشمالية تدعم ضم روسيا مناطق أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، دعمها لضم روسيا مناطق أوكرانية تحتلها ونددت بمساعي الولايات المتحدة وحلفائها ضد موسكو في الأمم المتحدة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن موسكو ضمت أربع مناطق في أوكرانيا نظم فيها الكرملين استفتاءات في أراض يحتلها الجيش الروسي.

ووصفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هذه الاستفتاءات بأنها “زائفة” و”مهزلة” ونظمت تحت تهديد السلاح ووعدت بعدم الاعتراف بالضم.

في المقابل، دافع وزير الخارجية الكوري الشمالي جو شول سو عن هذه الاستفتاءات واعتبرها شرعية “ونظمت مع احترام شرعة الأمم المتحدة التي تنص على مبادئ المساواة بين الشعوب” على ما ذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وكوريا الشمالية حليف كبير لروسيا.

وقال الوزير في بيان أوردته الوكالة “غالبية ساحقة من الناخبين دعمت عملية الضم إلى روسيا”.

واستخدمت روسيا، الجمعة، حق الفيتو في مواجهة اقتراح أمريكي في مجلس الأمن يهدف إلى التنديد بعمليات الضم. في المقابل امتنعت الصين والهند عن التصويت.

وقال الوزير الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون دول مستقلة و”تستغل” مجلس الأمن الدولي.

وأكد “لن يعود الزمن الذي تتمكن فيه الولايات المتحدة من استخدام مجلس الأمن درعا ووسيلة قمع للمحافظة على تفوقها”.