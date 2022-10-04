جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بأنه فى الفترة من 26 سبتمبر الماضى وحتى 2 أكتوبر الجارى، سجلت البلاد 16 ألفا و17 إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 2288 حالة فى اليوم.
وأشارت إلى أن إجمالى 753 أو 10.5% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون بالمستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى أمس.
جدير بالذكر أنه تم تطعيم حوالى 73.1 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 10% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.