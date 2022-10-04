الفلبين تعلن تراجع إصابات كورونا بنسبة 10%

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، بأنه فى الفترة من 26 سبتمبر الماضى وحتى 2 أكتوبر الجارى، سجلت البلاد 16 ألفا و17 إصابة جديدة بكوفيد-19 أى ما يعادل فى المتوسط 2288 حالة فى اليوم.

وأشارت إلى أن إجمالى 753 أو 10.5% من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون بالمستشفيات فى حالات خطيرة وحرجة حتى أمس.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم حوالى 73.1 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلبينية.