الاتحاد الأوروبى يخصص 30 مليون يورو مساعدات إنسانية لـ باكستان

جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، تعليقًا على زيارة مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبى يانيز لينارتشيتش إلى باكستان هذا الأسبوع، لتفقد المناطق التى تعرضت مؤخرًا إلى فيضانات غير مسبوقة وأدت إلى تدهور سريع فى الوضع الإنساني.
وقال لينارتشيتش، خلال الزيارة، "المواطنون فى باكستان يعانون من العواقب المدمرة لحالة طوارئ الفيضانات غير المسبوقة، أفكارنا مع أولئك الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأصدقائهم ومنازلهم، علاوة على ذلك، فقد الكثير من سبل العيش، وبهذا التمويل الجديد، يؤكد الاتحاد الأوروبى مجددًا دعمه المستمر لباكستان ووقوفه إلى جانب الفئات الأكثر ضعفًا لمساعدتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية".
وأضاف: "مرة أخرى ذكّرتنا الطبيعة بتأثير الاحتباس الحرارى، وبالتالى سيظل تعميم التأهب للكوارث والوقاية منها فى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبى على رأس أولوياتنا ضمن توفير المساعدة الإنسانية".
وأوضح بيان المفوضية، أن لينارتشيتش التقى، خلال زيارته، رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية هينا ربانى خار، وممثلى وكالات الأمم المتحدة، كما زار محطة تنقية المياه التى أرسلتها الدنمارك من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى لدعم الاستجابة للفيضانات فى واحدة من أكثر المناطق تضررًا فى إقليم السند، كذلك التقى المسؤول الأوروبى، بعد الزيارة، مسؤولين من المنظمات الإنسانية والشركاء لمناقشة الوضع الحالى.
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