بالأرقام.. أوكرانيا ترصد خسائر روسيا منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2424 دبابة و5 آلاف و18 من المركبات المدرعة و1407 من النظم المدفعية و340 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و266 طائرة و228 مروحية و1028 طائرة بدون طيار و15 سفينة حربية، فضلا عن 131 وحدة من المعدات الخاصة و3 آلاف و823 مركبة وخزانات وقود.

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