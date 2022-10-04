جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، قالت فيه: "إن الانتهاكات الصارخة والمتكررة التى تقوم بها كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولى تهدد السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ففى الأسبوع الماضى فقط، أطلقت بيونج يانج صواريخ باليستية فى أربع مناسبات مختلفة".
وأضاف البيان: "أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين فى شبه الجزيرة الكورية يكمن فى التزام كوريا الشمالية بالقانون الدولى والعمل مع المجتمع الدولى بطريقة تزيد من رفاهية شعبها والاتحاد الأوروبى على استعداد لدعم عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى تسهيل الحوار مع الشمال وتحقيق السلام فى المنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا يشتبه فى أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط فى المحيط الهادئ، بينما تطلب الصاروخ تحذيرا من الحكومة اليابانية للسكان فى جزيرة هوكايدو للاحتماء أثناء رحلته، والتعليق المؤقت لبعض عمليات القطارات.
ويعد ذلك أول صاروخ كورى شمالى يتم إطلاقه فوق اليابان منذ عام 2017.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يطالب كوريا الشمالية بوقف إطلاق الصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.