العالم اليوم - الإقبال على شراء أسهم التكنولوجيا يصعد بالمؤشرات الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر الإقبال على شراء أسهم التكنولوجيا يصعد بالمؤشرات الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:20 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على شراء أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه المتراجعة، لتقتفي أثر صعود قوي للأسواق الأميركية، الاثنين.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.8 بالمئة بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر.

وصعد المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 1.4 بالمئة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية على المؤشر "ستوكس 600"، يتصدرها مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي صعد بنسبة 2.8 بالمئة، في حين صعد قطاع التكنولوجيا الحساس لتحركات معدلات الفائدة بنسبة 2.4 بالمئة.

وكانت الأسهم الأميركية قد ارتفعت بقوة في تعاملات الاثنين.

وزادت كل القطاعات الكبرى المدرجة على المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بقيادة قطاع الطاقة.

وكانت المؤشرات الثلاثة الكبرى في وول ستريت قد أنهت الربع الثالث من العام، الجمعة، على تراجع بسبب المخاوف المتنامية من أن السياسة النقدية البالغة التشديد من الفيدرالي الأميركي ستدفع الاقتصاد إلى ركود.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 92.81 نقطة أو بنسبة 2.54 بالمئة، لينهي الجلسة مسجلا 3678.43 نقطة، بينما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 235.42 نقطة أو 2.23 بالمئة مسجلا 10811.04 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 764.52 نقطة أو بنسبة 2.63 بالمئة، مسجلا 29480.41 نقطة.