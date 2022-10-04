العالم اليوم - تراجع الدولار يحلق بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

انتم الان تتابعون خبر تراجع الدولار يحلق بأسعار الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:20 صباحاً - حلقت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

التغير في الأسعار

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1707.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 0840 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1717.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 20.96 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 بالمئة قبل أن يسجل صعودا 3.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلي 912.85 دولار للأونصة.