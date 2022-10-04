العالم اليوم - ترامب يقاضي "سي إن إن".. ويطلب نصف مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر ترامب يقاضي "سي إن إن".. ويطلب نصف مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 11:20 صباحاً - رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة "سي.إن.إن" بتهمة التشهير، الاثنين، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار مدعيا أن الشبكة شنت "حملة قذف وتشهير" ضده.

وادعى ترامب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسيا.

وامتنعت "سي إن إن" عن التعليق على القضية.

ويزعم ترامب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل "عنصري" و"تابع لروسيا" و"متمرد" و"هتلر".

تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منزله بمار الاغو في فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير 2021.