سول: بيونج يانج تستعد لاختبار إطلاق صواريخ عابرة للقارات

وأعلنت الوزارة عن التقييم فى تقرير سياسى لمراجعة برلمانية بدأت بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى باتجاه اليابان، فى أول إطلاق لصاروخ متوسط المدى فى 8 أشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت النووية الرئيسية فى الشمال، بما فى ذلك مفاعل فى مجمع يونجبيون، تعمل بشكل طبيعى وأن بيونج يانج لا تزال قادرة على إجراء تجربة نووية.
وردا على سؤال حول موعد انتهاء كوريا الشمالية من الاستعدادات اللازمة لما ستكون تجربتها النووية السابعة، قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى لى جونج-سوب "فى غضون مايو".
وأضاف لى "لكن من الصعب التكهن بموعد إجراء تجربة نووية"، مشيرا إلى أن التجربة، فى حالة إجرائها، يمكن أن تشمل سلاحا نوويا صغيرا للاستخدام الفعلى أو قد يكون أقوى من السابق.
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