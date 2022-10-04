جدة - نرمين السيد - وقال المصدر العسكرى ـ فى إحاطة صحفية من البنتاجون ـ إن المدينة كانت مركزا مهما للإمداد اللوجستى للقوات الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تلحظ حتى الآن من جانب روسيا أى تعديل لوضعيتها النووية.
وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، قد أعلن أول أمس أن بلدة "ليمان" الشرقية الرئيسية أصبحت خالية تماما من القوات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنتاجون: استعادة القوات الأوكرانية مدينة ليمان يعد انتصارا كبيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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