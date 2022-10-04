البنتاجون: استعادة القوات الأوكرانية مدينة ليمان يعد انتصارا كبيرا

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر العسكرى ـ فى إحاطة صحفية من البنتاجون ـ إن المدينة كانت مركزا مهما للإمداد اللوجستى للقوات الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن لم تلحظ حتى الآن من جانب روسيا أى تعديل لوضعيتها النووية.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، قد أعلن أول أمس أن بلدة "ليمان" الشرقية الرئيسية أصبحت خالية تماما من القوات الروسية.