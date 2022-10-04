مجلس الاتحاد الروسى يعقد جلسة للتصديق على انضمام 4 مناطق جديدة

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الدوما الروسى على معاهدات انضمام المناطق الأربعة الجديدة إلى موسكو، وهى: "دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا".
ومن جانبه، ألقى وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، أمس الإثنين، أكد فيها أن سكان المناطق الأربع فى أوكرانيا حددوا مصيرهم بأيديهم، وطلبوا الانضمام لروسيا.
وأشار وزير الخارجية الروسى، إلى أن انضمام المناطق الأربع إلى روسيا بمثابة استمرار منطقى لإعادة توحيد الأراضى الروسية التى بدأت مع عودة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول فى 2014.
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