واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا تجاه اليابان

جدة - نرمين السيد - ودعت السلطات اليابانية سكان المناطق الشمالية والشرقية للاحتماء بعد إطلاق الصاروخ. يُذكر أن كوريا الشمالية أجرت هذه السنة سلسلة تجارب غير مسبوقة، حيث بلغت ذروتها الأسبوع الماضى، حين أطلق الجيش الكورى الشمالى أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى.

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